美國拜登政府正在考慮將「駐美國台北經濟文化代表處」，更名為「台灣代表處」，國民黨台北市長熱門候選人、立委蔣萬安昨天說更重要的是實質改善與美國的關係，比如外交官車牌無法免稅等。有意參選台北市議員的駐美代表處政治組前組長趙怡翔今天在廣播專訪中回嗆：「連基本的Google都不會去查嗎？」

針對駐美代表處有可能更名，國民黨表示「中華民國」是首選，蔣萬安則說實質改善與美國關係，包括我外交人員能否像其他外交官一樣享受同等待遇，才是第一線作戰的外交人員所期待的。

對於藍營的說法，趙怡翔說，聽不懂他們在講什麼。他說，1979斷交是國民黨在執政，如果任何一個政黨可以弄到中華民國和任何國家建交都值得鼓勵，但是今天已經不是過去的外交環境，各國是和台灣發展關係，現在越來越多國家對台灣有更多認識，是不是該發展以台灣為名跟其他國家的交往。

趙怡翔強調，任何政黨執政都回不去了，「大家如果有時光機器回到42年前我很鼓勵，但是回不去了。」他表示，一個政黨不要說酸民的話，特別像是蔣萬安的部分，連基本的Google都不會去查嗎？不要說車牌、免稅卡，連交往準則都可以去處理了，我們現在可以比照其他國家官員進國務院、進白宮。

針對《環球時報》總編輯胡錫進嗆聲「如果美國膽敢改名為『台灣代表處』，中國會在台海『打斷他們的腿』。」趙怡翔笑說，其實他很喜歡胡錫進，「他說話很狂很也很有話題性，像是國際關係的韓國瑜。」