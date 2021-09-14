櫃買中心預計今（14）日審議聯發國際公司（2756）上櫃案。
根據櫃買中心資料顯示，聯發國際公司主要從事「Sharetea歇腳亭」、「Mamak檔」及「甘榜馳名海南雞飯」等連鎖餐飲品牌之經營及相關產品銷售，董事長為鄭凱隆，推薦證券商為凱基證券、元大證券及統一證券，申請時資本額1億3125萬元。
聯發國際公司109年合併營業收入為6億4184萬元，稅後淨利為1929萬元，每股盈餘為1.47元。110年上半年合併營業收入為3億8768萬元，稅後淨利為4873萬元，每股盈餘為3.71元。
櫃買中心預計今（14）日審議聯發國際公司（2756）上櫃案。
根據櫃買中心資料顯示，聯發國際公司主要從事「Sharetea歇腳亭」、「Mamak檔」及「甘榜馳名海南雞飯」等連鎖餐飲品牌之經營及相關產品銷售，董事長為鄭凱隆，推薦證券商為凱基證券、元大證券及統一證券，申請時資本額1億3125萬元。
聯發國際公司109年合併營業收入為6億4184萬元，稅後淨利為1929萬元，每股盈餘為1.47元。110年上半年合併營業收入為3億8768萬元，稅後淨利為4873萬元，每股盈餘為3.71元。
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