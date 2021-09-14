PTT出現恐怖留言，1名網友貼文詢問，大陸第一高樓上海中心大樓，機場也在附近，「要幾台加滿油的飛機，才能撞倒上海中心大樓？」充滿惡意又驚悚的貼文引發網友議論，對此北市警方表示，已有接獲民眾截圖、檢舉，現正持續蒐證了解中。
該名網友貼出上海中心大樓的照片，指機場也在附近，「雙子星大樓是結構被撞後被燒到變形，導致上層重量壓垮整棟樓。」、「可是上海中心大樓的設計都是越高越內縮，撞擊點太高感覺只會折斷上半部。」、「「要幾台加滿油的飛機，才能撞倒上海中心大樓？」
充滿惡意的留文，引來兩方網友留言，「原來可以討論恐怖行動？真的很糟糕。」、「塔綠班就只會發這種恐怖訊息」、「宣傳恐怖主義，給你紅」，但也有支持者回嗆這有什麼不行，留言功能後來已遭關閉。
北市警方表示已接獲截圖檢舉，目前將就留言內容蒐證了解，是否有涉及刑法151條公共恐嚇罪及社維法。
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