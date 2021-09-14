新北市某板橋幼兒園群聚及社區感染案，板橋某大樓B棟清空後送往集中檢所，A棟約有473人列為「自主健康管理」對象，新北市衛生局昨以專案方式處理，由衛服部台北醫院進駐社區設置接種站，預計施打300劑AZ疫苗，今統計昨上午66人、晚間25人，共91人施打。

衛生局表示，這波專案施打已結束，剩餘209劑疫苗因未開封已送回衛服部台北醫院，若有A棟住戶之後想打疫苗，可透過管委會聯絡至衛服部台北醫院施打，或可等至B棟住戶完成14天居家隔離後，下波專案疫苗施打再一起施打。