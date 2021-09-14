台中市2020年家庭收支調查結果出爐，平均每人可支配所得36.2萬元，較2019年增加2.68％，網際網路連線比率達94.40％。住宅自有率達87.57％，平均每戶住宅建坪50.95坪，高於台灣地區的44.92坪，顯示台中市居住空間相對舒適。

主計處表示，2020年平均每戶所得收入為129萬元，較2019年略減8000元或0.68％；平均每戶可支配所得（即所得收入扣除非消費支出）為108.3萬元，與2019年相近。若剔除戶量影響因素，則平均每人可支配所得為36.2萬元，較2019年增加9000元或2.68％。

另外，將家庭依可支配所得大小排列，並按戶數分成五等分，台中市2020最高20％家庭平均可支配所得209.4萬元，較2019年減少1.2萬元或0.55％，而最低20％家庭40.3萬元，較2019年增加3000元或0.70％，所得差距倍數較2019年縮小0.06倍，與台灣地區所得差距倍數6.13倍相較，低0.93倍。

主計處進一步指出，台中市2020年家庭主要設備如彩色電視機、冷暖氣機、洗衣機、熱水器及行動電話的普及率均達9成以上，已接近全面普及；由於網路資料流通率高及智慧型手機的盛行，利用家庭設備（電腦或其他設備）使用網際網路連線比率已達94.40％，較2019年成長2.03個百分點，顯示數位化時代來臨，家庭資訊設備已相當普及。

主計處說，台中市2020年擁有自有住宅（含不住在一起的配偶、父母或子女所擁有）家庭占全體家庭比例為87.57％；平均每戶住宅建坪（含樓梯間、走廊、陽台等）50.95坪，雖較2019年的減少0.82坪或1.59％，仍高於台灣地區的44.92坪達6.03坪，顯示台中市居住空間相對舒適。

主計處指出，家庭收支調查是以居住於台中市具有中華民國國籍的個人，及其所組成共同經濟生活的家庭為對象，以台中市去(109)年年中戶籍登記戶數99萬3132戶為抽樣副母體，採用「分層二段隨機抽樣法」，抽取樣本2000戶，進行實地訪查。