國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮以及美國在台協會處長孫曉雅昨天傍晚先後抵達桃園機場，是否同行「特殊管道會談」引人聯想。AIT發言人鄧艾德今天表示，深化與台灣人民接觸與聯繫，是符合美國的「一中政策」。
日前赴美參加「台美特殊管道會談」的顧立雄、吳釗燮，昨傍晚搭乘長榮航空抵達桃園機場，孫曉雅也在相隔不到1小時內，搭乘美國聯合航空，從舊金山直飛，抵達桃園機場。
鄧艾德說，我們相信，在《台灣關係法》、六項保證和聯合公報的準則下，深化與台灣人民的接觸和聯繫，符合美國的「一中政策」。
國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮以及美國在台協會處長孫曉雅昨天傍晚先後抵達桃園機場，是否同行「特殊管道會談」引人聯想。AIT發言人鄧艾德今天表示，深化與台灣人民接觸與聯繫，是符合美國的「一中政策」。
日前赴美參加「台美特殊管道會談」的顧立雄、吳釗燮，昨傍晚搭乘長榮航空抵達桃園機場，孫曉雅也在相隔不到1小時內，搭乘美國聯合航空，從舊金山直飛，抵達桃園機場。
鄧艾德說，我們相信，在《台灣關係法》、六項保證和聯合公報的準則下，深化與台灣人民的接觸和聯繫，符合美國的「一中政策」。
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