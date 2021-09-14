據《今日印度》分析，隨著中國大陸《十四五規劃》將於雅魯藏布江流經的西藏墨脫地區興建大水壩，水壩的位置與性質讓印度大感緊張。儘管外界質疑水壩會攔截印度與孟加拉的水量；但報導認為，水壩並不會影響兩國河流流量，水壩造成生態環境與地震等天災時可能帶來的安全威脅，才是大壩真正的隱憂。

報導指出，國際政治中有各種形式的侵略；其中，部分是起自於水資源。自1951年北京正式控制西藏，也獲得主要河流系統的控制權，進而掌握亞洲水文的主導力量。

今日，每當北京試圖在南亞或東南亞主要水源的上游，也就是發源於西藏高原的河流新建大水壩時，包含印度在內等南方鄰國都會感到不安。印度河、恆河、雅魯藏布江、伊洛瓦底江、薩爾溫江與湄公河，這些河流流入巴基斯坦、印度、孟加拉、緬甸、寮國與越南，均發源於大陸的西藏自治區。

中國大陸為全世界擁有最多水壩的國家。據統計，全球被歸類為大型的水壩約有5萬多座，大陸擁有的大型水壩數接近這個數字的一半。部分大陸興建的水壩甚至只能用超級大壩來形容。

以三峽大壩為例，這條興建在長江上的水壩為世界上最大的水力發電大壩，發電量為22500兆瓦。白鶴灘水力發電水壩位於長江支流金沙江之上，也是全球最大的拱壩。其於2021年開始運作，就在中國共產黨百年黨慶前夕。

如今，大陸將在雅魯藏布江上興建一座超級大壩。這座大壩位在墨脫地區，雅魯藏布江在此流入印度。大壩為大陸「十四五規劃」的一部分，規模為三峽大壩的3倍。對印度而言，最在意的絕非發電量，而是水壩的性質與位置─雅魯藏布江。

雅魯藏布江源自西藏岡仁波齊峰(Mount Kailash)一帶，在大陸境內蜿蜒1600公里，然後注入印度並流經900多公里。在印度境內先是稱為席安河，然後稱為布拉馬普特拉河（Brahmaputra River），接著再與蒂斯塔河（Teesta River）匯流並進入孟加拉，在孟加拉以亞穆納河（Yamuna）的名稱流經300公里，最後與恒河匯流。

正因為雅魯藏布江流經印度與孟加拉，北京興建水壩之舉引起兩國的憂慮。大陸興建全球最大的水壩位於西藏東南部的雅魯藏布江峽谷，印度與孟加拉擔心，如此大規模水壩工程不知將攔截布拉馬普特拉河與亞穆納河的水量到何種程度。

不過，部分專家認為水流量並不是那麼值得擔心的一個點。畢竟，蜿蜒漫漫的雅魯藏布江剛好坐落在喜馬拉雅山北部的雨影區；與該河南段相比，將雨量較少。

然而，這意味著雅魯藏布江在西藏一帶因融雪與微降雨而帶來的年平均降水量約為300公釐。不過，在經過U型轉彎後，隨著河流流經山麓並流入印度，年平均降水量已突破3000公釐甚至更多。雅魯藏布江自峽谷流出流入阿薩姆省並抵達古瓦哈蒂（Guwahati）時，河流流量幾乎增加10倍，更不用提還有7條非常健康的支流促成其豐沛的水流量。

因此，《今日印度》認為即使北京在雅魯藏布江興建水壩，也不會對該河水流量產生過大的影響。甚至，北京興建的大壩很難對印度或孟加拉的經濟產生重大影響；更令人擔憂的是大壩對環境生態的影響與意外破裂可能導致的致命死亡。特別是只要地震或土石流發生，隨時都可能產生巨大的災難。

報導指出，墨脫地區的季風強，土石流與雪崩時有所聞，過去也曾發生多次山洪暴發的紀錄，加上東喜馬拉雅山地質可能引發地震；屆時，不論是地震等災害將壩體破壞，勢必為阿魯納查省（Arunachal Pradesh）、阿薩姆甚至孟加拉帶來毀滅性破壞，如同海嘯般的水浪將以可怕的力量吞噬、席捲經過的依竊。

1975年8月發生在河南省南部的板橋潰壩，至少23萬人死亡。水壩在不斷的大雨後決堤，導致高近20英呎、寬超過11公里的水潮向下游奔流而去，數個小時內沖毀下游的62座水壩，瞬間奪走2.6萬條人命。

當然，當時水壩的工程技術遠遠不及今天能力，卻仍不能阻止人們的疑慮。畢竟，再巧妙的工程也無法保證能完全免於天災打擊。雅魯藏布江上的巨壩若是地震或土石流，將伴隨巨大災難的來臨。