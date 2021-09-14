長榮航空三名機師「突破性感染」新冠病毒Delta變異株，不但造成一名機師兒子染疫，風暴也延燒到台中，讓兩名職場接觸者（空服員）及其9名親友遭到匡列隔離，繼日前接觸案16119空姐和其7名同住家屬解隔離後，另外接觸到16120的空姐13日三採陰，已於14日解隔離。

長榮航空三名機師打過兩劑疫苗後仍遭突破性感染，引爆全台Delta入侵恐慌，台中市衛生局也接獲中央流行疫情指揮中心通知，兩名設籍台中的空姐遭匡列隔離，其同住家人9人也必須預防性隔離至少5天。

兩名戶籍地在台中的機組員被匡列為案16119、16120的接觸者，隔離天數以最後與確診者接觸日起算14天，接觸者的同住家人則為預防性隔離5天；其中，案16119的接觸者及同住家人PCR採檢皆陰性，已於9月7日解除隔離。

另案16120接觸者最後接觸日為8月30日，9月13日採檢PCR陰性，9月14日也解除隔離，其同住家人為預防性隔離，9月9日同樣採檢陰性、已於9月10日解除隔離。