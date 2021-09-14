高雄市三民區上週五（10日）傍晚發生一起行車糾紛，1名陳姓女騎士在路口停等紅燈時，無故拍打並用腳踹3輛轎車車身，其中1輛車主是被封為「最美北漂主持人」的李明璇和丈夫潘德翰，夫妻倆下車了解，陳女卻抓狂甩2人耳光，由於李明璇8月初才對外宣布懷孕喜訊，丈夫護愛妻，連眼鏡都被打落地，所幸警方及時趕抵，因夫妻倆堅持提告，警方訊後全案依傷害、毀損及公然侮辱罪嫌送辦。
警方指出，該起車禍發生在9月10日傍晚5時44分許，當時49歲的陳姓女子騎車行經三民區建工路和建元路口停等紅燈，但陳婦不知何故，停下機車，不斷咆哮，緊接著又突然以手拍打或用腳踹現場的3輛自小客車車身和保險桿，並對車主比出中指侮辱。
當時其中一輛車主夫婦是曾經主持韓國瑜北漂青年座談會，被封為「北漂最美主持人」的李明璇和丈夫潘德翰，2人和另陳姓以及蘇姓車主下車了解狀況，但陳女情緒突然失控，伸手朝李明璇夫妻甩耳光，由於李明璇懷有身孕，潘德翰護愛妻結果連眼鏡都被打落地，轄區警方獲報趕抵現場。
警方見陳女情緒失控，有自傷或傷人之虞，當場告知權利後予以保護管束，並強制戒護送醫治療，警方事後將陳女帶回警所，但陳女精神不穩，對於警方詢問皆答非所問。由於李明璇夫妻堅持提告，警方訊後全案依傷害、毀損及公然侮辱罪嫌送辦。
遭婦人甩巴掌的李明璇受訪表示，當時的驚嚇是讓她「真的有宮縮的那一種」，所幸就醫檢查沒有大礙。
李明璇日前被點名將參加2022議員選舉，與電視新聞主播柳采葳、新北市政府副發言人戴湘儀組成國民黨「美女刺客團」，李明璇坦言確實已鎖定夫家所在的新北市板橋區，初步了解地方對她參選的反應，盼能為國民黨爭取更多中間及非傳統選民。
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