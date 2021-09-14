大陸央視新聞用戶端14日報導，又是新一Delta毒株引發本土疫情，福建省莆田市仙遊縣縣長、應對新冠肺炎疫情工作指揮部指揮長吳海端受訪時表示，目前形勢嚴峻，大陸國務院專家判斷，要經過三輪以上全程核酸檢測，根據檢測結果再做初步判斷。相關疫情，一是病毒傳播速度比較快；二是感染人群主要集中在小學、中老年人，最大齡84歲、最小5歲。目前主要關注三個鏈條，一條是源頭林姓男子新加坡回來的家族、第二是他太太的工廠、第三是他小孩所在學校，初步判定與Delta病毒序列基因相同。

吳海端表示，隨著流調溯源密接者，現在已經找到了將近1500名的密接者，還有1600多名的次密接者，都已管控。採取幾方面措施：一是要快。就是要切實把中高風險地區，把人給按下來，停止流動；第二個要溯源。就是密接者跟次密接者均進行管控。第三請專家幫忙做很好的指導。按照大陸國務院疫情防控第八版規定，進行了相關一系列處置，包括後續管控措施等，都按照這個預案內容進行處置。

吳海端稱，疫情發生在小孩群體中也是比較大的難題，但是一定要確保去掉這個鏈條的傳播，在安全為前提的基礎上，以人為本。對於如何管控大人和小孩的問題作了研判，也請教了相關專家，認為還是根據需要，考慮兩個人住在一個房間，第二個，同時也對家長心理輔導，畢竟進入隔離病房，離開了家，他們也面臨比較大的壓力，給他們心理輔導。對小學生，特別是小低齡的孩童，給他課外讀物，比如說在裡面畫畫，讓他放鬆。如果孩子能獨立隔離，就單獨隔離，如果需要父母在旁邊陪伴，那麼就把他的父母安排在另外一個房間，可以聊天，當然聊天只能在隔壁。管控中還是要體現人文的關懷，前提是要做好疫情的防控，防止交叉感染。

吳海端說明，受疫情影響，很多企業停工，他們特別穿上防護服，送東西上工廠，都做了預案跟安排，比如說已存了將近40噸的大米，還有將近1萬斤糧油，還有5000公斤麵粉，還有透過網購，跟省內大型商超聯繫，經由網購和專業護送，按照防疫要求，全程消殺，確保點對點、人對人、一對一送貨上門，保障工廠正常運轉。