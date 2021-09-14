璨樹颱風生成後，一度挾強颱之姿往台灣來，到了東南外海又改變路徑北上，搞得氣象單位如臨大敵，深怕颱風「真的撞進來」；北北基、宜花東宣布12日停班課，卻只有下午過後雨有點大，也沒什麼風，被誤會「是不是預報又失準了」。

璨樹生成後不到48小時，發展為強烈颱風，速度之快連美國學者都驚呼，直指「本世紀以來僅5例」。這樣的颱風往台灣來，確實引起高度關注。後來高壓東退，璨樹急轉彎，一度出現登陸台灣的路徑預報，嚇壞大家。

由於颱風中心太強，萬一上岸恐釀重傷害，中央氣象局很早就提出呼籲，請民眾防範。結果璨樹似乎聽到了，轉彎幅度更大，雖沿著東海岸平行北上，但最猛烈的暴風中心，始終留在海上，「連往陸地靠近的意願都沒有」。

鄭明典分享雨量分布圖，對於璨樹的「佛心」，直言預報掌握度不高。（中央氣象局提供）

氣象局長鄭明典坦承，璨樹實際降雨量比預估值低，是因它中央結實、外圍偏弱的型態所致，「這種高度集中的風雨分布型態，統計上算是異數，短期內應該還無法有信心的預報」，言談間有些無奈。

不過蘭嶼曾測到17級強陣風，證實璨樹威力驚人；它在關鍵時刻的漂移，也不用多，往東走個50公里，足以讓台灣再次躲過風雨巨災。網友kuso，稱中央山脈威名遠播，西北太平洋颱風都會「識相繞路」。

氣象局於12日晚間8點30分解除陸上颱風警報，連颱風尾都掃不到。鄭明典補充，西南氣流被璨樹引進北上，結果最強的西南氣流通過巴士海峽北上，水氣也在海上，台灣只受到部分影響，再一次躲過。