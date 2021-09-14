防範新冠肺炎疫情散播，除了戴好口罩之外，室內通風也是重要關鍵。不過別以為開了門窗就能保持空氣流通，如果沒能製造空氣流動的通道，效果將會大打折扣。專家級最強通風法，讓室內不管有窗無窗，都能有效流通空氣。

臺灣公共衛生促進協會科學顧問張智北教授指出，根據美國國家科學院期刊報告顯示，室內染疫的傳染因素包括室內人數(密度)、停留時間長短、空氣流通狀態等。報告中特別強調，在室內感染的要件不只是人與人的距離，因為空氣會混同化，所以室內空氣品質比距離更顯關鍵。

不過室內空間通風，不是只有打開門窗就好。空氣流動需要通道，如果室內有太多雜物阻隔，或是單向開窗，其實通風效果都不好。因此，借重電扇、抽風機等小家電，是個引導氣流方向的好方法。

(圖/中時新聞網製作)

(圖/中時新聞網製作)

要注意的是，許多人誤以為冷氣空調也能讓室內室外空氣對流。事實上，冷氣機運作原理是將房間內部​​吸進空氣，對其進行冷卻後，再將空氣送回房間，因此室內空氣不能被新鮮的室外空氣代替。所以在大多數情況下，即使空調具有空氣過濾功能，但對通風並無幫助。