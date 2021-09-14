知名網紅「FBI帥哥」鄧佳華，近日因「工作風波」再度引起網友的熱烈討論。而昨（13）日晚間鄧佳華再度現身直播主連千毅的直播節目，並在節目中不時對著鏡頭啾咪，並貼近鏡頭用鼻孔瞪鏡頭，最後甚至拿起麥克風唱歌，再度讓網友們傻眼。

鄧佳華不久前因在粉絲團曬出日月光的識別證，高調宣布進入大公司上班而引起網友熱烈討論，沒想到上班一週鄧佳華就離職，隨後雖被直播主連千毅網羅旗下，但才上工短短2天鄧佳華又因為怕蝦子，並說明「無法克服對蝦子的恐懼」而自行宣布無法通過新工作的試用期，而連千毅知道後雖相當錯愕卻始終不放棄他，最後讓他以直播小幫手的身份繼續工作。

鄧佳華昨日晚間與連千毅再度合體直播時也宣布「不離職了」，也似乎逐漸熟悉直播的工作，不僅為了取悅觀眾不時對著鏡頭啾咪比出愛心手勢，被網友要求示範用鼻孔對看時也大膽表演，最後甚至開金嗓賣力演唱（影片2:08:25處），讓網友看了忍不住留言「佳華，堅持下去」、「佳華遇上好老闆了」、「佳華加油，千萬別放棄」、「雖然感覺唱得很辛苦但很盡責」、「金曲新人獎非你莫屬」，影片截至目前為止，已超過84萬人次觀看。

而連千毅這段時間雖然也被不少網友批評是在利用鄧佳華、澎恰恰等人蹭熱度，但連千毅則在直播時直言「有酒有肉見朋友，急難之時見何人，苦難危急時就是我跳出來挺，無論是誰都是如此」，甚至表示除了澎恰恰之外，近日也會直接聯絡李炳輝經紀人，打算邀請他出席直播節目，再度引發網友熱議。