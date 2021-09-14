中國外交部今（14日）發布，大陸國務委員兼外長王毅13日在新加坡會見新加坡副總理、中新雙邊合作聯委會新方主席王瑞傑。

王毅表示，中新關係具有前瞻性、戰略性、示範性。雙方順應時代潮流，推動中新合作與時俱進發展，為地區合作發揮了重要引領作用。中新雙邊合作聯委會是兩國間級別最高、影響最廣的合作機制，對統籌規劃雙邊關係發展具有重要意義。中方願同新方一道，充分發揮機制功能，推動雙邊合作再上新台階。

王毅說，病毒不分國界和種族，只有全人類團結一致才能最終戰勝疫情。將病毒溯源政治化、搞甩鍋推責有損國際抗疫合作大局。中方願同新方在藥物研發、病毒研究等方面開展合作，共同反對「疫苗民族主義」，為地區抗疫事業和構建人類衛生健康共同體貢獻力量。

王毅指出，疫情改變世界，也催生數字經濟等蓬勃發展。中方願同新方一道，利用科技技術升級中新「3＋1」合作項目和「7＋1」合作機制，推動制定開放、包容、安全的數字經濟規則，拓展綠色經濟等領域合作，助力兩國及地區經濟復甦。

王瑞傑表示，新中在疫情形勢下保持高層交往對加強兩國合作具有重要意義。新加坡希望召開新一屆雙邊合作聯委會會議，推動後疫情時期兩國合作進一步深入發展。新方高度贊賞中方積極對外開展疫苗合作、同各國分享抗疫經驗，願同中方繼續加強疫情防控、數字經濟、綠色金融、氣候變化等領域合作，為應對全球性挑戰作出積極貢獻。