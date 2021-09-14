紡織股股王儒鴻(1476)及股后聚陽(1477)，近期股價分別站回季線及半年線，其中儒鴻已經連3個交易日站回6字頭。外資近期出具報告對於成衣雙雄股價轉為偏多。美系外資喊「買進」，給予儒鴻目標價779元，聚陽目標價316元。

今早儒鴻連續第3個交易日守穩6字頭，而聚陽則是大漲逾3個百分點。聚陽昨天公布前8月自結稅前盈餘為22.1億元，年增28%，EPS為9.44元。

外資指出，成衣雙雄在8月的營收均出現月減，主要是受到越南疫情衝擊，產區停工造成出貨下滑，但8月的數字應該已經是全年的谷底。儒鴻8月營收25.4億元，月減26.5%；聚陽8月營收27.54億元，月減9.6%。預計9月起營收將逐漸恢復動能反應訂單需求。

外資認為，成衣需求動能強勁延續到2022年，2大成衣廠客戶包括Lulu/UA/GAP的2Q營收穩健，同時也上修獲利目標。

以高階瑜伽及運動服飾品牌Lululemon（露露檸檬）而言，上周三（8日）美股盤後公布截至8月1日止的上季財報，表現優於法人預期，且公司預估今年就有機會提前達成2023年的營收目標。露露檸檬表示，止於8月1日的年度第2季（上季）淨營收去年同期激增61%至14.5億美元，經調整後每股盈餘為1.65美元，都優於預期。預估，本季營收將介於14億至14.3億美元之間，每股盈餘將介於1.33至1.38美元，同時上調明年1月底止的全年營收預測，成為61.9億至62.6億美元，高於原估的頂多59.1億美元，全年每股盈餘將介於7.38至7.48美元，也高於分析師預估。