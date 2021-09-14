美股消息面：

1.由民主黨掌控的美國眾議院歲入委員會提議將最高公司稅率定為26.5%，作為拜登總統3.5兆美元支出方案的其中一項財源。

2.紐約聯準銀行公布每月調查結果，美國消費者對明年通膨的預期中位數為5.2%，對未來3年的通膨預期中位數為4%，雙雙創下8年來新高。

3.美國財政部公布，因稅收增加，以及新冠紓困支出減少，美國8月財政財赤較去年同期減少15%，為1710億美元，低於市場預期。

4.市場預期聯準會可能在11月開始縮減購債規模，周一ICE美元指數一度觸及兩周新高，報92.887。

5.美國墨西哥灣的原油生產在風災過後的復原進度緩慢，周一紐約期油收漲73美分或1.05%，為每桶70.45美元。倫敦布蘭特期油收漲59美分或0.81%，為每桶73.51美元。兩合約雙雙創下8月3日以來的新高價。

6.觀望美國本周公布的通膨數據，周一紐約期金微漲2.3美元或0.1%，為每盎司1794.4美元。