歐股在連四跌之後，周一收漲；石油股、銀行股、公用事業股領漲。市場預期，歐元區經濟強勁復甦，將超過全球經濟放緩的風險。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲1.35點或0.29%，為467.69點。歐股在上周跌1.2%，並觸及近三周低點。

由於歐元區從傳染病的衝擊中復甦速度比預期快，歐洲央行在上周上調今年以及未來的經濟成長和通膨預測。

IG的資深市場分析師Joshua Mahony指出，儘管大家都習慣看到美國股市走在前端，ˇ但是在高接種率使得死亡率保持相對穩定之下，歐洲股市可能出現更快速的追趕。

目前市場目光都注向周二即將公布的美國消費者物價數據的公布。上周公布的生產者物價的飆升，讓人懷疑美聯準會有關通膨是暫時性的觀點。

IG的Mahony表示，一些央行官員要你們相信，他們很樂於推延收緊政策；但是我們看到很多跡象都顯示，通膨的上升遠非是短暫的。

德國線上寵物用品零售商Zooplus大漲9.0%。Hellman & Friedman最新將對Zooplus的收購報價，從30億歐元上調到32.9億歐元(約38.9億美元)。

英聯食品(Associated British Foods)跌2.4%。該集團旗下服裝零售商Primark季度銷售低於預期，主因為主要市場的購物人數受到新冠管制衝擊。

法國生技廠Valneva大跌41.6%。英國政府控告該公司違反義務，並終止了與Valneva的新冠疫苗供應協定。