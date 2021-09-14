國民黨王育敏、羅智強、游淑慧、黃子哲去年7月爆料，前總統府祕書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔姪疑帶國營事業人員私訪印尼高層、圖謀私利。蘇嘉全怒告4人求償200萬元，並登3大報頭版半版道歉，台北地院昨（13）日如數判准，可上訴。羅智強則為此對台灣的司法失望透頂，昨晚甚至因心情差失眠，不過今日一早，他用自己的方式「去霉運」，並嗆民進黨，「這就是打不死的小強啦」。

針對此案，蘇嘉全怒告4人求償200萬元、登3大報頭版半版道歉；台北地院認為，4人言論部分不實，且未經合理查證，13日如數判准，可上訴。刑事部分，北檢認為外交電報內容與正本大致相同，7月已不起訴，蘇嘉全已提再議。

國民黨王育敏、羅智強、游淑慧、黃子哲去年7月開記者會爆料前總統府祕書長蘇嘉全，遭蘇提告連帶求償200萬、登報道歉，台北地院13日如數判准。（本報資料照片）

台北市議員羅智強的心情也因此大受影響，他今（14）日在臉書發文表示，昨天的心情真的很爛、爛到失眠，「但心情愈爛，100步更要堅持」，今天仍清晨4點半起床，到景美溪河濱騎腳踏車，從木柵出發，往萬隆方向繞行一週。

騎了兩個小時的腳踏車後，羅智強說，「早餐吃蚵仔煎加可樂，聽說可以去霉運喔。昨天判賠200萬的爛心情，瞬間好了一大半」，心情似乎已調適，並嗆「民進黨怎麼樣，這就是打不死的小強啦」。

對於判決結果，國民黨昨表示，台北地檢署日前已認定4人針對檢舉人所提供之電報真偽為相當之查證，且電報為真，予以不起訴之處分，惟台北地院卻做出迥異於刑事訴訟結果的判決，令人質疑恐造成寒蟬效應的社會氛圍，壓迫人民監督政府的言論空間，將提起上訴，希望高等法院能做出維護人民監督政府、言論自由權利的判決。蘇嘉全則透過聲明，感謝司法還他一個公道，讓正義得以彰顯。