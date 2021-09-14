大陸演藝圈近來因為官方整肅動盪不安，已經有多名藝人遭到封殺，其中包括吳亦凡、霍尊、張哲瀚、趙薇等大咖藝人，沒想到日前又爆出男團「樂華七子NEXT7」成員李權哲到韓國時曾約砲，還向隊友炫耀「自己沒戴套」，消息一出，引發了脫粉潮，不少網友認為他恐怕會被官方盯上。

李權哲日前遭脫粉的「站姐」爆料他的私生活，站姐在微博曬出對話截圖，直接tag李權哲的帳號開砲，「不戴套還要和隊友炫耀，你很驕傲嗎？賺了那麼多錢買不起保險套嗎？你他X趕緊給我去死，我真是瞎了眼喜歡你那麼久」，字裡行間充滿火爆怒氣。

站姐氣得在網路上痛批李權哲。(圖/翻攝自微博)

只見曝光的截圖上能看到爆料的人向站姐表示，李權哲在韓國和一位女性上床後，便不負責任撒手不管，還有其他粉絲也站出來爆料，李權哲從剛出道就多次被她們拍到和不同女生出去，甚至還在飛機上和粉絲Airdrop，2020年過年前還偷偷飛到韓國約會，仍被神通廣大的粉絲發現。

當時粉絲勸李權哲這樣會觀感不佳，還反過來被對方罵，還有網友表示，「想起之前在韓國偶遇他和一個女生，我還單純的以為是公司的人，隨手拍了個他們的背影留作紀念，你說巧不巧」，這次消息曝光後立刻在微博上掀起熱議，然而目前消息尚未獲得證實，目前李權哲本人和所屬公司樂華娛樂也還沒有回應。