近年宮廷劇熱潮，捧紅一票絕美嬪妃女演員，其中，《後宮甄嬛傳》續集《如懿傳》，堪稱結合演技、顏值的超級大作，不僅有「最帥皇帝」霍建華，飾演「寒香見」的大陸女星李沁，戲裡迷倒皇上、戲外迷暈影迷，因盛世美顏被封為「最美妃子」，她也經常透過社群回饋粉絲，最新一波私服照，下衣失蹤洩春光，讓粉絲激動不已。

從少女時期就入行發展的李沁，可說到這幾年演藝事業才整個大爆發，近日大陸知名論壇「虎撲論壇」舉行一年一度的女神票選，被公認是民間最權威的選美比賽，李沁去年打敗林志玲、朱茵等超級女神拿下亞軍，今年更是一舉擊潰「新疆維納斯」古力娜扎，拿下「虎撲女神」冠軍頭銜。

李沁因為自小學習戲曲的關係，舉止、身段非常優雅，臉蛋也是標準的古典美人類型，氣質相當清新，穿古裝自是絕美，但同時也能夠很好地駕馭時裝，近日她分享出遊照，開心表示當天天氣很好，「美麗的青山綠水、大好河山」，是一次愉快的郊遊。

李沁出遊照疑似下衣失蹤，露出白皙一片險走光。(取材自李沁微博)

照片中，李沁穿著淺藍色上衣搭配極短寬鬆褲，紮起馬尾的臉蛋只畫了淡妝，或穿梭草地間，或在帳棚裡坐躺欣賞美景，乍看猶如下衣失蹤，一張趴地回眸燦笑照，更是直露出整雙美腿，一片白皙見客，差點走光，引發網友讚嘆「大美人，真養眼」、「沁沁越活越年輕」、「太美了」。