前總統陳水扁夫婦在台南市的大樓住家門前，7日晚間被不明人士放置可疑公文袋，經陳家報警後，台南市警局認定管轄的市警一分局因偵辦過程有瑕疵，14日除對陳水扁表達歉意外，更立即對分局長方國璽記過2次處分，後續還將追究相關人員的疏失責任。

市警局指出，有關陳前總統住處遭放置不明牛皮紙袋案，警一分局受理報案後雖立即處理，並保全證物送驗，還調閱大樓住處監視系統展開偵辦，但在偵辦過程中，警一分局未依三線系統報告市警局，也沒有適時向陳前總統說明案件的偵辦進度，讓陳前總統心生疑懼，市警局對陳前總統表達最深沈的歉意，該局除深切檢討，並調度刑警大隊與鑑識中心全力支援一分局偵辦此案還原事實真相外，更將加強陳前總統的住所及人身安全維護。

市警局還說，針對一分局的疏失，該局先依違反報告及刑案偵辦紀律予以分局長方國璽記過2次，後續並將責由督察室深入調查，追究相關人員的疏失責任。

對此，方國璽表示，對於此事未能處理好，造成陳前總統及長官的困擾，他深表歉意，也將自請處分。