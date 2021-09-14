國立陽明交通大學的新生手冊，封面標題唯獨縮小交通2字，遭網友質疑是在瞧不起交大。（圖／翻攝自靠北生科臉書）

國立陽明大學和交通大學今年2月正式合併為「國立陽明交通大學」，但有網友發現，陽明學生會製作的新生手冊「交通」2字被縮小到只有「陽明」的一半，遭疑有歧視交大的意味，不少網友更是戰成一團，認為這舉動根本就是瞧不起交大。對此，陽明學生會昨急發道歉聲明，坦言這次的設計只是想強調陽明校區，但因思慮不周造成負面影響，真的很抱歉。

一名網友昨在臉書社團《靠北生科》上發文表示，陽明交通大學的新生手冊是在瞧不起交大嗎？只見由學生會製作的新生手冊封面，上面寫著「國立陽明交通大學」的中英文字樣，但中文校名的交通2字縮小到只有陽明的一半。

不少網友看了直呼，「狹縫中求生存的交大？」、「我覺得很棒，交通跟陽明的學生表面上要繼續對立下去，讓當初想要合校的人難看」、「這是陽明大學給新生的到校交通注意手冊嗎？」、「一所學校，各自表述」、「格局太小，都合併了何必玩這些小把戲」。

甚至還有清大校友狠酸道，很慶幸清華大學沒跟貴校合併，看了這本手冊的封面，也為我們的好朋友交通大學感到惋惜，真的是遇人不淑啊！

針對新生手冊的封面將「交通」縮小，被解讀成矮化交大的說法，陽明學生會昨在臉書道歉澄清說，當初設計手冊的時候，為了排版突顯陽明校區，所以縮小了交通2個字的設計，很抱歉因為思慮不周造成負面影響。

陽明學生會強調，他們絕對沒有任何矮化交大校區或破壞對等合校的意思，也絕不認同任何形式「戰校區」的行為，他們已深刻檢討這次的疏忽，也已經更新電子版的新生手冊檔案，同時也更正了Facebook貼文上的附圖。