模特兒出身的女星劉雨柔，擁有亮麗外型和高挑身材，轉戰電視圈表現亮眼，近日她在Instagram開放網友提問關於模特兒的問題，包括富商選妃、明爭暗鬥等內幕，她也一一回答了。

劉雨柔近日開放粉絲提問，有人好奇外界謠傳模特兒走秀「是富商的選妃大會」，讓她傻眼回應「蛤？有這種傳聞？去問問看有被包養的人，可能會有比較精準的答案」，還自嘲「我們這種勞碌命，只有被瞧不起啦」。

劉雨柔開放粉絲提問模特兒相關問題。(圖／翻攝自劉雨柔IG)

另外也有人詢問模特兒之間是否會為了爭取曝光，而有些小動作，譬如故意把人撞倒之類的，她坦言明爭暗鬥是小事，「很多人不可貌相，講了大家下巴都要接好，推倒的手法太拙劣，爭寵的人方法千奇百怪，不是一般人能想像」，而且通常會耍手段的人，往往都是那些被認為沒有心眼的人。

劉雨柔16歲簽約正式成為模特兒，透露因為身高高，所以被發掘，但當時她根本不了解模特兒圈，誤打誤撞踏進去，讓她一開始花很多時間了解和學習，至於為什麼沒留在模特兒圈發展，她直言「會餓死」，因為配件、鞋子每季都要花錢更換。

劉雨柔和格鬥選手老公黃育仁都熱衷健身，因此她始終保持完美好身材，零贅肉曲線和明顯腹肌，還有健美線條，令人稱羨不已。