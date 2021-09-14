36歲歌手藍又時過去唱紅電視劇《白色巨塔》片尾曲〈曾經太年輕〉，2012年她嫁給當時身為科技產業財務長的前夫，兩人生下一女，原本感情幸福，去年卻閃電宣布6年婚姻告終。近日，藍又時在臉書發聲指控前夫婿酒後暴力相向，前夫昨(13日)回應：「不出聲不代表默認，相關案件已經交由律師處理」。

藍又時9年前嫁給大她13歲的前夫，當時兩人透露都是基督徒，經過教會朋友介紹，交往1個月後便結婚，兩人當年閃婚，藍又時承認父母親一開始不太同意，但後來爸媽都被前夫「收服」，只要兩人吵架，爸媽反而會站在前夫這邊，夫妻倆當時鬥嘴看來甜蜜，未料才過了6年就變調。

去年藍又時承認離婚，前夫在臉書抱怨自己盡心盡力照顧家庭，另一半沒做好進入婚姻的準備，把家當宿舍住，一半時間給朋友、一半時間才回家睡，之後藍又時工作案子完工，發文也沒感謝前夫。而藍又時近日則發文透露對婚變官司的不滿，「偉大的法官竟然背離她的職務，沒有依職權調查」。

藍又時說：「法官卻藉此認定對方無酗酒？！那在我眼前、我朋友眼前，多年發酒瘋怒砸破壞的是誰？」，對此，童男昨發文，指出前妻違反兒童及少年福利與權益保障法第69條第1項第3款、第3項，最後強調公道自在人心，「不出聲不代表默認，相關案件已經交由律師處理，我很沉重的聲明如上，我會一直堅持守護我的家與我愛的人，謝謝大家的關心。」