NBA董事會本月將表決一些規則修訂，根據《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，聯盟考慮嚴格限制比賽最後兩分鐘的即時重播。目前大家常常看到的是每次有球員把球弄出界，裁判覺得眼花沒看清楚就會停下來檢視重播，看看到底是誰把球碰出界的，但是以後恐怕不能這樣了。

為了加快比賽末段的節奏，聯盟認為最後兩分鐘的出界球不必再看重播，一切由裁判來決定。雙方總教練有權提出挑戰，但只有在提出挑戰之後才能看重播，而且挑戰次數是有限的。

簡言之，這項改革很可能讓最後兩分鐘的關鍵時刻被裁判一個誤判而影響勝負（即使他不是故意的）。主要是看重播太花時間了，有時候看了重播也看不清是誰碰到球，還要停下畫面逐格播放來看，白費許多時間。

籃球常常被人（例如足球迷）嘲笑最後5分鐘要打半個小時，因為頻繁的重播、叫暫停、犯規戰術，比賽變得打打停停，電視轉播又乘機一直塞廣告，讓球迷看得不耐煩而轉台。今年季後賽太陽和快艇曾有一場的第4節打了57分鐘之譜，光是裁判看出界重播就浪費許多時間，聯盟有鑑於此才著手改革。

然而球員更在乎的是公平性，特別是季後賽，每次最後兩分鐘裁判報告顯示的誤判就讓他們十分不爽了，更有很多球員把球碰出界還裝傻自己沒碰到球，現在如果拿掉重播豈不是爭議更大？