「亞洲影壇第一夫人」大陸巨星鞏俐，自從二婚法國音樂家米歇爾雅爾（Jean Michel Jarre），就定居當地過甜蜜生活，近日她答應時尚雜誌大陸版的拍攝工作，嘗試前衛的科幻造型，卻被部份網友嘲諷「攝影師是有鞏俐把柄嗎？」正負評價兩極。

鞏俐天生自帶女王氣場，曾被譽為「東方最美」，這次強勢登上《VOGUE》大陸版雜誌十月份封面，這也是她第一次成為該雜誌的封面人物，畫面中，鞏俐頂著銀白色假髮，化上超粗黑的眉毛和全框眼線，嘴唇則是保留原先色澤，身穿銀色鋼鐵裝和黑色緊身皮衣外套，搭配白色的手套，並打上冷光，整體氛圍散發神秘的未來科技風，完全跳脫過往的東方氣質美。

據悉，掌鏡者是由鞏俐的多年好友攝影師馮海負責，因為服裝的陣仗很大，光是試裝就花了8小時，所以成果備受外界期待，未料公開後卻引起部份反彈，直接被吐槽：「說實話，不好看」、「人選OK，但拍這什麼東西」、「看了很難不笑出來」、「得罪攝影師」、「眉毛太搶戲」，但也有粉絲跳出來緩頰，認為「鞏皇就是美，多嘗試沒什麼不好」。