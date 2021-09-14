醉後天地為床 路人嚇壞以為是路倒

台中1名65歲的林姓男子日前與久違的友人相聚返家後，因不勝酒力站不起來，索性醉臥住家附近，卻被路過的民眾以為「Bye bye」了，警消獲報趕到現場，林男被警方叫醒後，得知自己率性以天地為床的行為，不但嚇到路過民眾，還勞動警消到場，也感到相當抱歉，對協助攙扶他返家的警方也不斷道謝。

台中市政府警察局第三分局立德派出所員警日前晚間10時多獲報東區東福路上有人躺在路邊車子前方，疑似「Bye bye」了，員警趕往現場察看，發現躺在路旁的男子雖未聽見明顯鼾聲，卻是渾身酒氣，上前叫醒男子後，他見到面前出現警消人員，酒也嚇醒了一大半。

經了解，65歲的林姓男子疫情趨緩後，和友人相約小酌，一時開心多喝了幾杯，搭乘計程車返回住家附近後，走沒幾步便不勝酒力軟倒在地，無法自行站起。林男平時獨居，心想反正也無人可以求助，遂索性以天地為床，打算躺一下待酒力稍退再自行返家。

林姓男子得知恣意睡倒的行為嚇到路過民眾，不好意思地表示：「我在這邊躺一下而已，怎麼會被報案，拍謝、拍謝。」經救護人員確認其身體狀況正常後，便一同將腳步仍是有些不穩的林男攙扶返家，他自覺抱歉，不斷向眾人道謝。

警方提醒，疫情期間請民眾外出時，務必做好防護工作，並配合相關防疫規定，保護自己也保護他人。另隨著疫情逐步解封，民眾和親朋好友歡聚小酌後，請相互提醒酒後不駕車，同時務必確認親友返家時行的安全，避免意外發生。

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