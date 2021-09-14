1.智伸科(4551)：8月、前8月營收雙創同期高，Q3穩、Q4旺，盤初帶量漲約4%。
2.聯嘉(6288)：昨投信買超122張，激勵盤初放量強漲約4%。
3.麗嬰房(2911)：8月營收續雙成長，外資連兩日買超，今早放量疾拉漲停鎖死。
4.士紙(1903)：外資連日擴大買超，帶動盤初股價一度漲近2.5%。
5.凱美(2375)：8月、前8月營收皆大增8成，大馬復工營運步上6.正軌，股價攻克5日線後，走高觸及10日線。
7.晶技(3042)：前8月稅前盈餘年增1.5倍，每股稅前盈餘8.11元，一度拉高半根漲停板。
8.同致(3552)：受惠大陸車市復甦，今年訂單俏、業績有錢景，早盤大漲約5%。
9.台泥(1101)：揮別雨季淡季營收看增，多方振作向上，股價站上50元後再漲2%。
10.聚陽(1477)：外資喊「買進」，目標價316元，股價趕路，早盤攻高逾3%，拚上260元。
11.中華化(1727)：看好電子化學品業務表現，外資13日轉買超逾1300張，開盤急攻觸漲停板。
12.南港(2101)：泰豐經營權達成共識，南港將獲2/3董事席次，推升早盤上揚漲近2%。
13.明基材(8215)：基本面持續看好，不畏外資再度轉賣超，股價一度上漲近2%，突破36元區間震盪。
14.四維航(5608)：運價大增，BDI指數續漲近8%，盤初挾量漲逾2%。
15.宅配通(2642)：8月每股盈餘0.2元，買方回頭點火，早盤翻紅觸及86.3元漲停價，維持7%以上漲幅。
16.嘉里大榮(2608)：甩開外資連5日賣超，半小時爆出萬張量能，股價回神漲逾4.5%。
17.愛普(6531)：啖先進封裝商機，晨盤上攻漲逾3%。
18.東森(2614)：新股掛牌效應持續，早盤放量續漲逾3%。
19.杏國(4192)：政府扶持生技產業，外資昨轉買超，早盤拉出第2根漲停。
20.中租-KY(5871)：基本面佳，估業務雙位數成長，早盤漲逾3%、改寫前高。
(編輯整理：李慧蘭)
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