中國外交部14日發布，大陸國務委員兼外長王毅在新加坡同新外長維文舉行會談。

王毅表示，中新友好是兩國老一輩領導人倡導建立發展的。兩國相互瞭解、相互信任，雙邊關係有基礎、有方向、有動力、有前景。雙方堅持以抗疫和發展為主線，與時俱進推進中新關係發展，取得顯著成果。中方願同新方增進戰略溝通，深化務實合作，克服困難挑戰，早日戰勝疫情，推動各自經濟加快恢復，共同為地區和世界和平與發展作出積極貢獻。

王毅指出，雙方要以靈活方式保持高層交往，加強聯防聯控，推進抗疫合作。要推動高質量共建「一帶一路」，充分發揮「陸海新通道」作用，做好同瀾湄機制對接，重點挖掘電子商務、人工智能、移動支付、大數據等領域合作潛力，為兩國關係發展不斷注入新動能。

王毅說，中方願同包括新加坡在內的東協國家一道，籌備好中國—東協建立對話關係30週年紀念活動，推動中國東協關係提質升級。共同維護以東協為中心的區域合作架構，維護地區和平穩定。雙方要推動《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP)早日生效，加快建立開放、包容、安全的數字經濟規則，捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

維文表示，新中之間有著開放、坦誠、老朋友式的關係，兩國合作進展順利。新方祝賀中方成功控制疫情，感謝中方向新方提供疫苗。願同中方深化抗疫、貿易、投資、數字經濟、綠色發展等領域合作，加強「陸海新通道」同東協《互聯互通總體規劃2025》對接，為兩國關係提供新動力。東協同中國關係具有根本和全面戰略意義。今年是東協同中國建立對話機制30 週年，東協國家都期待同中國發展穩定堅實的合作關係。

維文表示，新方支持辦好 30 週年紀念活動，支持加快「南海行為準則」磋商，支持《區域全面經濟夥伴關係協定》早日生效。新方願同中方一道，堅持用多邊主義方式解決新問題新挑戰，推動世界公平、可持續發展。

此外，雙方還就共同關心的國際和地區問題深入交換了意見。