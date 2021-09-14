單身錯了嗎？在台灣，25歲的單身狗大有人在，不過若是在丹麥，年滿25歲的女性仍保持單身，就會在生日當天被綁在樹幹或是柱子上，在大庭廣眾之下接受「肉桂粉攻擊」，激烈程度甚至會隨著年紀增加，升級成胡椒粉，久而久之這項「儀式」甚至已被當地人視為一種成人禮。

根據英國《獨立報》報導，丹麥網紅凱莉（Kelly Louise Killjoy）近日在抖音（TikTok）上傳一段影片，內容提到外國遊客若是在丹麥街上看見某棵樹下有一堆棕色黏液的話，不需過度緊張，那並不是流浪狗的排泄物或是醉漢的嘔吐物，背後跟丹麥的一項傳統儀式有關。

凱莉表示，即便對於現代人來說，25歲單身或是未婚是相當稀鬆平常的事情，但是當地有一項不成文的傳統，若是女性在25歲生日時依舊單身，就會被親朋好友綁在住家附近的樹幹上或是柱子上，朝她的身上潑水和狂撒肉桂粉。甚至還有不少人為此發揮創意，使用吹葉機、滅火器等設備，將肉桂粉噴灑在壽星身上，讓他們徹底成為名副其實的「肉桂人」，效果相當爆笑。

有趣的是，如果這些年輕男女到了30歲依舊未婚，那麼「肉桂粉攻擊」就會升級成「胡椒粉浴」。凱莉解釋，在丹麥30歲的未婚男女被稱作「Pebersvends」和「Pebermø」，直接翻譯的話就是「胡椒男」和「胡椒女」，因此才衍生出趣味橫生的傳統。

不過她也提醒，進行這項傳統慶生儀式之前，一定要事先將壽星的眼睛、口鼻摀好，避免吸入粉末導致呼吸困難，此外因為胡椒粉和肉桂粉等乾香料十分易燃，務必遠離火源，包括菸蒂、鞭炮煙火、蠟燭等，以免憾事發生。