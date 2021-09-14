大陸《中國紀檢監察報》14日報導，大陸十一長假將屆，福建本土新冠Delta疫情突然襲來，疫情在莆田的小學例行核酸檢測時被發現，傳播鏈已延伸至廈門、泉州。大陸國家衛健委派出赴福建工作組專家判斷，目前莆田疫情形勢嚴峻複雜，後續在社區、學校、工廠等人群中繼續發現病例的可能性高，疫情存在外溢風險。莆田病毒已傳播了一定時間，福建面臨一場硬仗。

莆田疫情肇事者，初步判定是德爾塔（Delta）變異病毒──今年以來，廣東、雲南、江蘇多地出現的新冠疫情，都由Delta毒株引起。

「就現有情況看，此次疫情的社區傳播已經開始了。」流行病學專家、復旦大學公共衛生學院教授姜慶五注意到，連日來福建出現多例新冠病毒核酸陽性，病例數多、分布範圍廣、來源多樣。「既有來自隔離點的，也有來自學校、工廠的，還有醫院後勤工作人員，應該說病毒已經傳播了一定的時間。正如國家衛健委工作組的判斷『形勢嚴峻複雜』，福建面臨一場硬仗。」

在人們的印象裡，Delta毒株有一大特點：潛伏期較短、發病快，但此次疑似源頭林某某的經歷卻在「顛覆」大家的固有印象。在其入境後21天的集中隔離中，9次核酸檢測、1次血清檢測結果均為陰性，時隔38天才確診。這是否意味著Delta毒株存在「超長潛伏期」？

姜慶五強調：「在潛伏期這個問題上，我個人還是認為，Delta是個高風險的、傳播快的病毒變種。我們必須首先排除這個病例在隔離點感染或在社區感染的可能性，才能考慮『超長潛伏期』的可能。從現有已知情況看，得出這樣的結論依據不足。這個問題一定要謹慎對待、科學分析。」

武漢大學中南醫院重症醫學科主任彭志勇表示，公眾不用特別擔心Delta毒株感染者會大量出現「超長潛伏期」的情況，「因為Delta毒株目前表現出來的普遍特徵，其一是傳染力強，其二是病毒載量高，所謂病毒載量高，其實也意味著它很容易就被篩查出來。」

相較於潛伏期的問題，姜慶五更關注隔離點的潛在風險。「隔離點畢竟不是醫院，有些賓館在空間結構上可能不利於隔離，另外管控措施也有待加強。」姜慶五認為，關於隔離點的規範管理，仍有待加強。

有人擔心，大陸現有的「14＋7」集中隔離期是否足夠？姜慶五認為，「無論從理論還是實踐而言，就絕大多數觀察結果來看，『14＋7』目前還是一個比較合理的期限。如果延長隔離期，那是沒有底的，哪怕是半年也不算多，但是我們要綜合考慮疫情防控和個人活動的雙重需求，做到疫情防控和經濟社會發展兩手抓、兩不」。

事實上，姜慶五也曾追蹤過類似案例，在同一隔離點發生了兩例或兩例以上的「超長潛伏期」感染，但沒有足夠證據完全排除隔離點的病毒傳播問題。「關鍵還是要把隔離點的防控措施都做到位。」

本輪疫情中未接種疫苗的低齡患者較多，加強學生群體防護刻不容緩感染人群年齡小，也是本輪莆田疫情的特點之一。截至9月12日0時，在莆田市已通報的病例中，有19例年齡為12歲及以下，最小的3歲，而這部分人群目前尚未開展新冠疫苗的接種工作。

「其實，新冠病毒對整個人群都是易感的，不分男女老幼。」姜慶五解釋，「過去兒童是一個比較容易被忽視的群體，新冠肺炎此前在他們當中發生頻率比較低，這主要是因為傳染源沒進去。」

姜慶五表示。從某種程度上說，學生群體更易感。因為他們聚集在教室學習，密集程度較其他人群來說可能更大。「對於學生群體，無論怎樣加強防範都不為過。一旦傳染源進來，就像火種掉進了樹林，非常危險。」

疫情還未完全過去，學生群體應如何加強防護？姜慶五建議，學生還是應該放學回家，盡量不要去人員密集、社會活動複雜的娛樂場所，同時，盡量在本地活動，減少遠途出行。一旦校園出現異常情況，一定要立即上報、果斷處理，該隔離就隔離，該停課就停課。

香港大學李嘉誠醫學院的病毒學家金冬雁指出，此輪莆田疫情，當地「每半個月對10％的師生進行核酸適時抽檢」是學校防疫非常先進的一種做法，可以推廣。

本輪疫情規模有望在十一長假前得到控制，「雙節」出行應小心謹慎，避開太過熱門的景點針對本輪疫情，福建省委書記尹力表示，要齊心協力抓好外防輸出、內防擴散各項工作，堅決遏制疫情蔓延。