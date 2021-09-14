嘉義縣消防局二大隊新港分翁姓隊隊員昨(13日)下午在仁義潭進行潛水複訓時疑似溺水不治，目前仍在釐清意外原因，據了解，翁員是家中獨子，上有三位姐姐，但令人不解的是，翁員具有潛水證照，甚至常訓成績全局第一名，平時就有固定健身及運動習慣，事發後讓同仁相當痛心與不捨。

根據調查，翁員獲救時仍戴著面罩，且氣瓶餘量充足，加上潛伴疑似因換氣過度提早浮出水面，翁卻未一起上來，已有違訓練原則，目前消防局已暫停所有潛水訓練，正在調查事發過程是否有疏失之處。

嘉縣消防局昨下午2點至6點在仁義潭進行U型定點搜索等潛水訓練，共有55人參加訓練，翁員與潛伴下午3點25分下水，幾分鐘後潛伴浮出水面，但岸上教官直到3時35分見翁仍未浮出水面，立即派員下水搜救，3時55分將人救起時，翁心肺功能已停止，施以電擊後送至嘉義市聖馬爾定醫院急救，5點17分宣告不治。

嘉義縣消防局副局長蔡建安指出，翁員今年31歲，2019年從新竹市消防局調回嘉義縣新港分隊，表現良好，常訓成績是全局第一名，體能相當好，昨訓練前未聽聞他有身體不適，且所有人員皆需經過安全評估才能下水，加上翁的鋼瓶氧氣仍有128bar十分充裕，且醫生初判翁肺部未進水，究竟為何發生意外，還要釐清。

專業教官表示，潛水訓練依規定兩人一組，兩人下水時會手牽手，另一隻手拉繩子，訓練水域上方會有浮球，水下也會安排兩名教官待命、觀察，這次翁的潛伴先浮起，他卻沒一起浮出不太尋常。

翁員的父母和姊姊趕到醫院，全家人哀慟萬分，蔡建安強調，翁翊凱因公恤殉職，會爭取最優撫恤，並協助家屬料理後事。