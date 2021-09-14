代理摩斯漢堡的安心(1259)股東常會通過配息約2.98元，今（14）日以67.7元參考價除息交易。安心股價7月底觸及71.6元的8個半月高點，隨後於69～71.1元區間高檔盤整，今早開高後上漲2.66％至69.4元，填息率達約58.62％，早盤以逾2％漲勢穩步前行。

安心受疫情三級警戒影響，2021年上半年合併營收24.73億元、年減3.41％，為近3年同期低點，毛利率23.97％、營益率0.02％雙創同期新低。雖然業外收益跳增93.12％，歸屬母公司稅後淨利0.2億元、年減達59.79％，每股盈餘0.65元，亦雙創同期新低。

隨著疫情警戒降至二級，餐飲內用降載解禁，安心8月自結合併營收4.11億元，雖較去年同期4.87億元減少15.56％，仍較7月3.75億元成長9.59％，回升至近4月高點。累計前8月合併營收32.6億元，仍較去年同期35.5億元減少8.17％，為近5年同期低點。

不過，安心在疫情衝擊下仍持續展店，今年以來仍新展7家店，將全台總店數推升至294家，續朝達300家目標邁進。展望後市，公司除持續提供「安心、安全、健康、美味」的餐飲服務，亦持續深化服務、產品及環境品質的3Q創新。

安心除持續使用台灣在地食材開發健康美味商品，自建外送服務車隊以優化服務效率與品質，並建置安心智慧農場，免除氣候變遷及病蟲害影響，以提供給顧客優質無毒食材，同時規畫建置食品工廠，朝向自給自足目標前進。

海外市場方面，安心在中國大陸將積極開發內需市場，以契合當地消費習慣的行銷手法，擴大營收成長幅度，加速邁向獲利。澳洲市場方面，除加速更迭符合當地客群商品，並積極營造與在地連結，並持續將優良產品導入台灣市場，開發新貿易模式。

整體而言，安心今年將依循經營主軸3Q創新，除堅持用心美味，並善用智慧科技加速數位轉型、延續特色體驗，進一步創造差異化服務，提升顧客體驗與滿意度。同時，亦將致力提升資產轉型，盼強化經營績效及獲利能力。