後疫情時代的第4季即將到來，國泰金(2882)旗下國泰證券發布9月投資氣象觀察，其中，對於美國市場抱持「正向」看法，主要由於研究機構多預估全球景氣正逐漸復甦，且美國聯準會（Fed）仍持續寬鬆貨幣政策的立場，維持利率在0～0.25％，並且每個月以1,200億美元購債，釋放流動性，使市場更加熱絡。此外，美國疫情威脅明顯降低，隨之而來的節慶消費旺季，將是美國市場第4季偏正向穩健發展的重要因素。

國泰證券觀察，2021年影響全球經濟表現因素眾多，其中最值得關注的仍是新冠疫情，美國雖仍然壟罩在Covid-19變種病毒的威脅之下，但是，隨著疫苗陸續通過審核，美國政府也積極提高接種率，民眾對抗病毒具有一定效力，預期年底前的各大重要節慶不致於停擺，研究機構也多看好萬聖節、感恩節、聖誕節等帶來的實質消費力道，對經濟可望有正向發展。

國泰證券提醒利多效應之下，也需留意風險控管，投資人需多留意股市價格偏高出現的獲利了結賣壓、國際間地緣政治的不確定因素，或美國Fed臨時貨幣政策的縮表動作等。國泰證券建議，除了布局美股之外，具備穩健收益性質的「投資級債券」，不失為第4季資產配置較安穩的一環。

在低利率的環境下，固定收益商品更加凸顯其重要性，目前Fed緩升息機率高，使得債券市場具有優勢，且美股處於歷史高檔位置，建議投資人需具備資產配置及風險趨避的觀念，適度提升穩健型或保守型商品比重，如具有利息差、分散風險等特點的「投資級債券」，是相對優質的選擇，題材個股的布局，不妨以消費性相關，是較為穩健的策略。