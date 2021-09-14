台中銀(2812)為擴展海外業務、爭取海外台商投資商機，2018年以來積極申設籌備海外分支據點。該行宣布馬來西亞檳城行銷服務處今（14）日開業，成為首家進軍該州設點的台資銀行，加上現有的納閩分行及吉隆坡行銷服務處，合計在馬國已設有3處海外據點。

台中銀2018年2月申請設立馬來西亞納閩分行獲金管會核准，同年10月與吉隆坡行銷辦事處同步開業。去年申請增設檳城、亞庇2個行銷服務處，已獲兩地主管機關同意，於今年積極籌設，5月申設胡志明市代表人辦事處亦獲金管會核准。

台中銀表示，有東南亞矽谷之稱的檳城，為馬國經濟發展重鎮及第二大都會區，且為台商在馬國累計投資件數最多地區，台灣眾多的電子、電機及製造業等知名企業，均在檳城設有海外基地。

台中銀認為，憑藉親商投資環境、蓬勃工業系統和優良基礎設施，檳城在美中貿易戰導致的全球供應鏈重組下，將成為外商投資的熱門地點，對未來經濟發展面更增添可觀的潛在商機。

儘管馬國持續受疫情影響，但台中銀策略採行得宜，在審慎評估授信案件及加強貸後授信風險控管下，納閩分行截至目前獲利表現及業務規模仍達年度目標。此外，秉持深耕馬國市場，台中銀持續完善建構當地金融服務平台，後續將展開東馬亞庇行銷服務處籌設。

台中銀表示，5月申設越南胡志明代表人辦事處獲准，且獲惠譽國際信評將國際長期評等由BB+調升至BBB-、評等展望為穩定，未來對掌握越南金融市場資訊及潛在商機、爭取在越南設立分行、規畫布局鄰近具潛力國家及拓展海外業務上，均有著極大幫助。

儘管當前疫情對於全球經濟仍存有高度不確定性，但台中銀表示將秉持開業68年來奠定的基礎穩扎穩打，鎖定東協市場積極發展海外布局，預期待後疫情復甦階段，海外業務及獲利將繳出亮眼表現。