高溫炎熱的天氣將持續一周，使得許多人不吹冷氣、電風扇就受不了，對此中醫師沈瑞斌表示，若身體6部位，包括脖子、背部、膝蓋、肩膀、肚臍、腳底吹太涼，身體恐出問題，出現肩頸痠痛、身體虛弱、拉肚子等，雙和醫院神經科主任鄔定宇也提醒，夏天室外、室內溫差過大，腦中風、心血管疾病風險其實不比冬天低。

中醫師沈瑞斌在《健康2.0》節目指出，吹冷氣、電風扇不能只固定吹某部位，若只固定吹脖子，長時間受涼之下，容易引發肩頸痠痛，一直吹背部則會受寒，導致身體虛弱、感冒，膝蓋血管狹窄，若吹風則是容易腳冰冷，特別是長輩。

沈瑞斌表示，吹冷氣、電風扇睡覺時，要記得把被子蓋到肩膀，否則容易受涼痠痛，至於小孩子最怕肚臍吹風，易引起腸胃道不適、腹瀉，身體最末端的腳底則是有許多穴位、筋絡，若吹風受涼容易使身體機能變差，提醒吹冷氣、電風扇時，保持冷熱平衡才是關鍵。

醫師鄔定宇也提醒，室內外溫差大時，容易使血管收縮痙攣，中心血壓竄升，恐導致動脈斑塊破裂，出現血管阻塞或出血等狀況，此外夏天容易脫水，血液變得相對濃稠，發生中風的機率不低於冬天。