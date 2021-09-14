新竹市長林智堅日前拋出新竹縣市合併，引發外界議論，被外界質疑是為個人政治生涯鋪路；對於若新竹縣市合併後是否參選，林智堅昨鬆口表態，提了就應該「留下來」。對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智今表示，如果林市長若真的覺得縣市合併是重要議題，為什麼做7年市長後，即將卸任前才提出，讓人有因人設事的感覺。

對於林智堅拋出新竹縣市合併議題，邱顯智表示，爭議非常多，同時也存在制度面問題，縣市是否合併雖然確實是可以討論的議題，但竹竹苗做為北台灣的科技廊帶，林智堅談到合併問題卻刻意略過苗栗，不懂為什麼要刻意切割。

由於新竹縣市合併人口數僅逾100萬人，未達《地方制度法》規定升格的125萬人，民進黨立法院黨團總召柯建銘日前拋出修法，把升格人口門檻從125萬人，修法降低為100萬人，遭質疑此時修法就是為林智堅再參選新竹市長鋪路。

邱顯智批評，將卸任的首長想繼續參選執政，可以因人設事，做出相應調整嗎？時代力量反對因人設事修法，一旦完成修法，彰化縣人口數將符合升格資格，應該通盤檢討，例如財政收支畫分法、區域畫分法或中央統籌分配款比例是否合理，通盤檢討調整才對。