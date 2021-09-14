近日有民眾在澳洲海域拍攝到令人嘆為觀止的畫面，由80頭鯨魚組成的「超級鯨魚群」發揮良好的團隊合作，把獵物全部聚集在一起並大口進食，讓鯨魚專家看到影片後都感到十分驚訝，直言這個景象非常罕見，是澳洲海域第二次出現類似的事件。

根據澳洲《ABC News》報導，近日由80頭鯨魚組成的超級鯨魚群，在新南威爾斯州（New South Wales）藍寶石海岸（Sapphire Coast）瘋狂進食的畫面被人捕捉，這是澳洲海域第二次發生類似的事件，去年也曾在差不多的時間、同一個地點拍攝到超級鯨魚群的身影，鯨魚專家皮蘿塔（Vanessa Pirotta）見到影片後也感到非常驚訝，直言這個景象不但非比尋常還非常罕見。

皮蘿塔受訪時表示，雖然目前還不清楚為什麼鯨魚會連續兩年都來到同一個地方，但這段影片確實具有非常高的科學價值，「這是一個很好的機會，可以證明有些事情正在發生，並且會對環境造成重大影響」，同時也能幫助判斷，藍寶石海岸對於鯨魚來說是否逐漸成為一個重要地區，變成牠們前往南極洲途中短暫休息、用餐的地方。

影片的拍攝者米勒（Simon Miller）指出，當時這群鯨魚正在以餌魚（Baitfish）為食，鯨魚們發揮良好的團隊合作，將獵物聚集成一個很密集的球狀，接著再快速地衝進魚群中，張大口吞下得來不易的食物，「我們非常幸運能夠親眼看見這一幕」。

皮蘿塔解釋這種進食方法被稱作「泡泡網進食（Bubble Net Feeding）」，鯨魚會先將獵物聚集，這時所有的獵物都會因為慌亂害怕而緊密地擠在一起，然後鯨魚再由下而上，張開嘴巴一口將這些獵物給吞進肚子中。