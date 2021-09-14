人員運輸車駛於花蓮街道。軍聞社提供

國軍漢光37號演習進入第2天，第二作戰區執行夜間戰術機動，戰車營車隊機動前往戰術位置。

戰車營官兵獲令後，執行各項人員、裝備、車輛檢整作業，M60A3戰車、CM21人員運輸車、中型戰術輪車，以及輕型戰術輪車等，完成行車序列及任務提示後，依計畫離開駐地，機動前往相關位置，進行戰力保存、整體防空作為。

機動過程中，各式車輛穿越花蓮街道，車長、駕駛及射手密切注意前後車距、敵情威脅，並隨時保持通信暢通，以實際的作為驗證官兵平日訓練成果。