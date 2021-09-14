下周二（21日）就是中秋節，為了促進大樂透買氣，台彩特別推出「168組100萬」獎金加碼活動，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名，金牛座、獅子座、天蠍座、處女座、雙子座的人在中秋節前後偏財運最好，受到福星加持，可望找出適合自己的理財方式，在投資市場上大賺一筆，就連參加抽獎都有機會中獎。

▍Top5 金牛座：偏財來臨，福星加持

受到太陽入到偏財宮，因此偏財運非常好，金牛座在中秋前後很適合理財，無論投資或購買彩劵都有好運氣，但小孟老師也提醒，雖然有福星加持，還是要仔細研究與投資相關的資訊，不宜聽信奇怪門路的消息就投資，否則恐怕會增加風險，唯有自己做功課才最保險。

▍Top4 獅子座：投資獲利，好運不斷

太陽轉入獅子座的財帛宮位，在中秋節前後，你們對自己的金錢與資源會特別有感，很想透過研究不同的理財方式來增加資產，而強烈的企圖心也能幫你找出各種生財之道。在中秋前，雖然有機會在投資市場上大賺一筆，但小孟老師分析，獅子座的人別失心瘋，不要太追求高點或數量的投資。另外，想購買彩劵的話，受太陽引力影響，多穿黃色衣服或吃黃色的水果都能讓你財富亨通。

▍Top3 天蠍座：中到小獎，開心不已

天蠍座金星移入本命宮，顯示中秋節前後容易獲得小財，買彩券易中到小獎，最近也別忘記拿統一發票出來對獎，若你想要參加贈獎活動，也能抽到小的獎項，雖然不多但不無小補，建議多穿綠色的衣服招好運。

▍Top2 處女座：用錢滾錢，找到方法

處女座的人太陽入命宮，加上水星與火星加速進入財帛宮，中秋前後你可以開始運用資金來投資，必定能錢滾錢，若你已經有很熟悉的投資模式，請你保持好習慣繼續經營，若先前的投資成果不太理想，中秋後則是改變理財方式的好時機，不要擔心會損失太多，小孟老師建議，可以用小額理財的方式去實驗，只要你願意開始，就能慢慢找到適合自己的的投資方向。

▍Top1 雙子座：抽到大獎，財運滿分

雙子座的人受到水星與火星進入偏財宮，偏財運很好，中秋前後若想要買彩券，可以多詢問周邊的朋友，因為財神爺就在你身邊。除此之外，你若參加任何抽獎活動都有中大獎的機率，建議多穿紅色的衣服增添財運。