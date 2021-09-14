未成年男子帶哭鬧裸娃 遭誤為綁架案

台中一名17歲有語言障礙的男子日前推著兒童三輪車帶著外甥外出買玩具，未料到北區民權路上某文具店內，外甥疑尿濕尿布哭鬧不止，店員看到年輕男子和男童全身光溜溜又哭鬧不停這景象以為是綁架事件立即撥打110報警，經警方將男子帶回查證，才發現男子是男童的親舅舅。

台中市警局第二分局文正派出所7日獲報文具店疑似出現綁架案，警員賴禹橙、陳怡瑩獲報後火速趕抵現場，對該名男子進行身分查證，男子疑似因語言障礙原因無法表達身份，且身上均未帶證件、手機，員警不斷安撫嚎啕大哭的男童，並將兩人帶回派出所確認身分。

經了解，男童的舅舅今年17歲還未成年，雖然因為語言障礙無法溝通，但卻非常疼愛外甥，趁著家人不注意帶著他要出門買玩具，卻因不熟悉如何照料幼兒引起旁人注意，誤以為男童遭到綁架而報警。

而派出所內已為人父的警員林明助一看到哭得上氣不接下氣的男童，研判男童應該是尿布已濕需要更換尿布了，連忙購買尿布及童裝幫男童換上，所內同事及洽公民眾看到林員換尿布的熟練動作，直呼簡直父愛爆棚，表示林員平時一定是個超級好爸爸，果然男童換上乾淨尿布後不再哭鬧，乖乖跟著舅舅坐上巡邏車返家，正好碰上已急如熱鍋螞蟻滿街找人的阿嬤和媽媽，見兩人平安歸來如釋重負，男童媽媽喜極而泣將他緊抱懷中，不斷鞠躬感謝警方大力幫忙。

分局長陳家銘呼籲，家長應隨時注意兒童動向以免走失或發生意外，若民眾於公共場所發現疑似走失兒童，應立即撥打110報案，或先行將兒童安置在安全處所，再報警請警方到場協助，以保障兒童人身安全。