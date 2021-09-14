美國眾議院民主黨人周一提出對企業和富人加稅的計畫大綱，形同大幅撤銷前總統川普的減稅政策，所籌得的資金將用於支應拜登提出、旨在強化社會安全網和氣候變遷應對措施的3.5兆美元支出方案。

根據眾議院歲入委員會所發布的計畫摘要，該委員會尋求的企業和個人最高稅率分別為26.5%和39.6%，並將對個人所得超過500萬美元者課徵3%的附加稅，以及將課徵25%的資本利得稅。

根據眾議院歲入委員會主席尼爾（Richard Neal）提出的計畫，在公司稅方面，年收入低於40萬美元的累進公司稅率設定為18%，年收入不超過500萬美元的累進稅率為21%，而年收入超過500萬美元的累進稅率為26.5%。對於年收入超過1,000萬美元的公司，累進稅率的優惠措施將逐步退場。

目前，美國的聯邦公司稅率為21%，在共和黨於2017年推動稅改前為35%。拜登此前曾提議將目前的公司稅率提高到28%。

此外，尼爾提議將個人應稅所得超過40萬美元和夫妻應稅所得超過45萬美元的最高個人稅率從37%提高到39.6%。這些門檻低於此前拜登提出的個人應稅所得門檻45萬2,700美元和夫婦應稅所得門檻50萬9,300美元。

尼爾並提議所得超過40萬美元者的資本利得稅率從目前的20%提高到25%，並對超過500萬美元的應稅所得徵收3%附加稅。

此前拜登提議將所得超過100萬美元者的資本利得率調升至39.6%，引發共和黨人的反對聲浪，部分民主黨人亦有所疑慮。

而為了減少碳排放，民主黨人也正尋求為購買電動車提供可觀的減稅優惠。

目前尚不清楚最終可能通過的加稅幅度，以及這部分新稅收能否抵消該方案為增進社會福址所投入的龐大投資。為了拉攏對這個3.5兆美元總額猶豫不決的中間派議員，民主黨最終也可能打個折扣。

在民主黨開始制定最終版的法案之前，這些稅負措施的提案仍可能改變。民主黨希望能在未來幾周內通過最終法案。眾議院歲入委員會將在本周重啟該龐大支出計畫的審議時，就稅負政策展開辯論。

即使該法案獲得國會兩院通過並獲得拜登總統簽署，美國的公司稅率仍將低於2017年共和黨推動減稅前的水準。不過，最高個人所得稅率將回到2017年減稅前水準。