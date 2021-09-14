第一銅(2009)配息0.8元今日除息，開盤參考價54.2元，股價開高觸及55.1元秒填息，但隨即翻黑。周一，LME基本金屬價格壓回，LME期銅跌132美元至9562.5美元，仍屬高檔整理之格局。

第一銅產品報價可望隨著銅價走揚，全年也受惠今年以來銅價勁揚，獲利將比去年明顯成長。

第一銅目前接單出貨持續穩定，出貨量保持每月1200噸水準；今年出貨量預估1萬5250噸，年增約25%。今年全年來看，今年銅價顯著高於去年，且第一銅出貨量增加，法人預估公司營收年增達雙位數，獲利將比去年倍數成長。

下半年以來，LME銅價仍在每公噸9500美元附近高檔，隨著各國基建、汽車產業用銅需求持續提升，加上航運缺櫃、運輸成本高漲等因素，預期銅價格可保持在9000美元以上水準。

第一銅第二季營收8.02億元，毛利率上升至13.53%；營業淨利9262萬元，淨利8054萬元，每股淨利0.22元；上半年營收14.91億元，年增37.27%。毛利率13.21%；營業淨利約1.66億元，淨利1.87億元，每股淨利0.52元。

受惠出貨量增加及國際銅價上漲，第一銅8月營收2.75億元，年增58.87%，前8月營收20.43億元，年增率達41.85%。