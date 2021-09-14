軍公教員工待遇審議委員會黑箱審議問題屢遭質疑，立法院公義社會與勞動政策促進會與全國教師工會總聯合會今天舉行記者會，質疑委員會裡有16名委員，卻連1名員工代表都沒有，跨黨派立委賴香伶、張其祿、邱顯智與林奕華等決定提案修法，要求納入全教會等員工代表，讓軍公教員工的聲音能夠被聽見。

公義會長、民眾黨立委賴香伶，今天與同黨立委張其祿、時力立委邱顯智、國民黨立委林奕華、公義會秘書長鄭雅慧等人共同召開記者會。

與會的全教會理事長侯俊良表示，軍公教員工待遇審議委員會委員除了4名學者外，完全是由各行政機關簡任12職等以上的高官當代表，審議過程不公開，包括審議過程中提出的意見和最後的結論等等，外界全然不知。

侯俊良以今年為例，「軍公教員工待遇審議委員會」的召開沒人知道，卻在國內經濟數成長新高、稅收大幅增加、物價和民間企業薪資不斷上漲的情況下，做出「因舉債紓困，暫不調薪」的結論，最後是由行政院長蘇貞昌一句話推翻結論，改往調薪3％方向調整。

侯俊良認為，這樣的過程和結果說明「軍公教員工待遇審議委員會」已經喪失審議功能，不僅無法反應基層軍公教的心聲，連參照經濟數據提出合理建議的功能也沒有。

全教會也提出「教師待遇條例部分條文修正草案」、「公務人員俸給法部分條文修正草案」，希望能透過法律明定待遇審議時能納入公教人員員工代表參與，以健全公教人員待遇審議機制。

賴香伶則比較勞工、公教人員待遇審議的差異表示，目前勞工基本工資審議辦法只是行政命令，蔡英文總統承諾最低工資法立法5年多來仍未兌現，但基本工資審議辦法至少在21名委員中，納入7名勞方委員，佔三分之一席次。

反觀軍公教員工待遇審議委員會，由人事行政總處訂定的「軍公教員工待遇審議委員會設置要點」，14至16名委員中，有9人是各部會代表官員，4至6人的地方政府代表，另設4名學者代表，而公教人員「員工代表」卻連一席都沒有，她批評，這樣的委員會最多只是貫徹政府高層意志，完全漠視基層員工的聲音。

邱顯智表示，教師雖然在2011年修法通過之後，能夠組織工會，但在許多跟教師權益相關的會議中，卻經常被排斥參與。「軍公教員工待遇審議委員會」沒有教師工會的代表，就是一個例子。

他說，勞工基本工資審議會年年開會，裡面也有7位全國級的總工會代表，讓勞工的聲音可以有制度性的管道發聲，但事關軍公教待遇的薪資審議委員會，除了4名專家學者代表之外，剩下的委員代表都是政府官員，這真的能夠反映基層教育從業人員的心聲嗎？希望行政院盡快研議相關作法，不要犧牲軍公教的權益。