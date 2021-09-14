80多歲王姓老翁出外找狗卻迷途在離家1公里外的路上，所幸新平派出所員警巡邏發現，並帶返派出所時安置。（台中市太平分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平區1位80多歲的王姓老翁患有輕微失智現象，平日與女兒同住一起，日前上午忽然發現女兒飼養的小狗不見蹤影，就單獨一人外出找尋，結果狗兒自行溜搭後返家，王姓老翁竟迷途在離家1公里外的路上，所幸新平派出所員警巡邏發現，並帶返派出所時安置，雖然老翁沒帶證件，員警耐心問出老翁姓名並透過警用系統查詢身分無誤，順利通知其女至派出所領回，才結束這場驚魂記。

太平警分局新平派出所巡佐張志豪、警員鄭彩妙日前下午1點多執行巡邏勤務，巡經立文街時發現1位老翁大熱天的竟在路旁徘徊，兩人立即下車關懷，原來是老翁迷路了，惟老翁口中念念有詞，頻表示「狗狗走不見了，要去將牠找回來…」老翁無法正確向警方表達語意，貼心的員警只好將老翁先帶返派出所安置，並提供食物及飲水其果腹，女警鄭彩妙耐心關懷老翁，並與其話家常，順利得知老翁的姓名，經確認身分無誤後，最後通知老翁女兒前來領回，化解這場驚魂記。

老翁女兒表示，父親患有輕微失智現象，自己家中確有養狗，狗狗都是在住家附近溜搭，父親可能是認為牠不見了外出找尋，結果反倒是狗狗回家了自己卻迷路，非常警方熱心協助，爾後會特別注意父親動態，避免類似情形發生。