9月18日開始是中秋節4天連假，宜蘭縣政府今天（14日）在縣務會議說明交通疏運計畫，因疫情趨緩國道5號車流恢復到3級警戒前的狀態，預估將湧現車潮，國5北上段在連假第3天最塞，恐從早塞到晚，尖峰時段用路人從宜蘭市經側車道排隊上國5到台北，恐逾2小時。

縣府交通處指出，今年端午節假期受疫情影響，跨縣市車流減少很多，但8月底以來國5車流恢復3級警戒前狀態，預估中秋連假國5、蘇花改車流會像以往連假一樣。

交通處表示，在8月底疫情趨緩時，縣府有請交通部評估重啟連假交通優惠措施，鼓勵民眾搭乘公共運輸，但公路總局回函表示，當前還是以防疫為優先，不鼓勵跨區移動跟長程旅遊，以降低防疫的風險，因此中秋連假公路轉乘、公共運輸票價優惠等不予實施。

中秋4天連假國5在前3天南下塞，後3天北上塞，交通處預估，北上車流最多時段落在9月20日上午9時到深夜，用路人光是在側車道排隊、主線儀控等待就估計要花1小時。

以往連假尖峰時段，用路人從宜蘭河橋頭經雪隧道南港系統，約須100分鐘，如加上國5北上側車道排隊時間、經雪隧抵達台北，恐逾2小時。

宜蘭縣長林姿妙表示，4天連假期間已請施工單位要求廠商恢復路面平整，並請警察局維持治安、交通順序，讓民眾能平安過節，今年受疫情影響取消公共運輸優惠措施，疫情尚未消滅，懇請民眾盡量不要跨區移動。