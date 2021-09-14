「阿明叔叔」游朝明，剛出社會領到第一份薪水就開始長達40年的公益志業。（家扶基金會提供／林良齊台北傳真）

「阿明叔叔」游朝明，剛出社會領到第一份薪水就開始長達40年的公益志業，當年做「黑手」月領6千元，認養一個孩子每月就要花500元，至今已認養家扶國內外13個孩子，曾經最多同時幫助4個小朋友，捐款金額數量之大，「這是不能對太太說的秘密」，即便孩子們自助自立，還是會撥空關心大家的生活，就像真正的家人一樣彼此牽掛。

父親早逝，與妹妹的生活全仰賴母親做家庭代工的微薄薪水的庭安和游朝明的感情最為深厚，總會在年節時想起他這位沒有血緣關係的「爸爸」，游朝明曾從台北騎機車到宜蘭送來食物和水果禮盒，成為她記憶裡最快樂的過年回憶，自此每一個值得慶祝的日子，庭安都會邀請他參與，畢業典禮、晉升酒會，甚至跟隨游朝明的腳步成為家扶認養人，這對另類的「父女」擁有共同信念、攜手做公益。

而藝人詹雅雯也是家扶的長期認養人，家扶兒小賢在詹雅雯的扶助下已經成長自立，認養期間定期以書信和她分享生活，說著校園點滴、就業煩惱，如同家人般自然相處，看到新聞報導詹雅雯住院時心裡滿是擔憂，便請家扶社工代為轉達關心，就像那些年「詹阿姨」對自己的鼓勵一樣，現在換他用滿滿的祝福陪詹雅雯勇敢前行。

家扶基金會為感謝長期支持扶幼工作的善心人士，每年皆會舉辦「全國扶幼感謝暨表揚大會」，但今年考量防疫優先取消辦理，成為33年來首度停辦活動。家扶基金會董事長趙犁民表示，家扶是台灣人共同擁有的溫暖記憶，認養人、扶幼委員、各類楷模和企業團體點滴累積的助人力量，是全球逾14萬名弱勢兒少的強力後盾。這場疫情影響人們生活甚鉅，對於弱勢族群更是嚴峻考驗，因為各界的無私付出，堅持陪伴弱勢兒少及其家庭走過困境，才能讓愛和希望在這裡生生不息。