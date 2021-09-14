新北市青山國中小、深坑國中、忠山實驗小學及介壽國民小學4校申請教育部「美感生活學習地圖實踐計畫」徵選，經評選日前皆獲獎，其中青山國中小榮獲特優金質獎、深坑國中榮獲特優銀質獎、忠山實驗小學及介壽國民小學榮獲佳作獎，青山國中小更已蟬聯兩屆特優金質獎。

青山國中小校長王如杏表示，學校多年來積極推動美感融入課程，也因推動這個計畫，青山的師生開啟一段對汐止在地有感的故事，而在第二年秉持著與第一年計畫方案相同的運思歷程，透過設計思考發散與聚斂的過程中，重啟師生覺察對人的關懷與實踐，整個課程是以《ART》察覺、真實、思考三要素進行設計，期待師生養成一種平凡卻深刻的未來學習模式。

負責課程規劃的老師張晨昕表示，青山第一年《灘音香徑》計畫，這群從來沒有經歷淹水的孩子們，對家鄉汐止唯一的印象竟是淹水，所以便以此為起始，翻轉對淹水的負面印象，像在課堂上讓學生理解地球暖化致海平面持續上升時，體認到人與水是共生共存的；第二年《灘音相近》計畫，則希望學生系統性思考，從人與自己、人與他人到人與環境，帶領學生覺察自己、同理他人，成為更好的自己並與他人共好。

參與計畫的國中部八年級楊家賢同學表示，在學習過程一開始覺得很辛苦，但是後來看到成果時，才發覺原來我們也可以透過設計思考做出有意義的作品，且過程中學習到如何團隊合作與時間的分配，這都是寶貴的學習經驗。

深坑國中獲獎課程方案是「張飛客棧～深中救傷『鳥計畫』」、介壽國小「介壽小桂蝶蛻變之旅」及忠山實驗小學的「小學區，大學校，創建美學新天地」。新北市教育局表示，獲獎學校共同發展特色，就是讓美感不再侷限於藝術人文，而是以課程進行跨域整合，引導學生透過覺察省思進而發現問題，並運用系統思考定義問題，最後經由美感素養的建立解決問題。透過跨域課程的實施，讓孩子跳脫書本框架，從日常生活中發現並培養解決問題的跨域能力。