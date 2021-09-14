國民黨主席候選人張亞中13日遭選監委員會決議移送考紀會，國民黨主席江啟臣強調，他反對張亞中送考紀會，應重新召開討論，選監會應該專注於選務上，並強調，莫名其妙把鍋甩到他這邊，因為不管是張亞中的事件或500萬支票的事件，都跟他一點關係都沒有。

江啟臣今天上午在接受廣播專訪時表示，他反對這樣的會議結論，昨天的會議是臨時召開，他所指派的選監委員陳明義並沒有被通知到，也無法與會表達「反對將張亞中校長移送考紀會」的立場。他也認為，應重新召開討論，選監會議應處理選務相關的事，張亞中是否違反黨紀，應不是選監會議的處理範疇。

江啟臣表示，明天的每週三正式的選監小組會議，他將請代表陳明義在會議中提出覆議，正式要求撤銷昨天選監小組臨時會議的決議。並在今天要求重新討論，並撤銷將張亞中校長移送考紀會決議」的書面提案送交組發會，提請明天會議討論。

江啟臣認為，任何決議都必須符合「合法性」與「正當性」的要求，特別是黨主席這種關鍵時刻的重大決議，昨天臨時選監小組會議，是昨天接近中午才臨時通知召開，四位候選人的代表，僅有朱立倫的代表姚江臨前常委與會，卻做出「將張亞中校長移送考紀會」如此重大的決議，已經明顯有「正當性」的瑕疵。

江啟臣說，距離投票僅剩兩週，這次黨主席選舉選情空前緊繃，已經出現同志間為了自己支持的候選人，相互撕扯、攻擊的言行，甚至違反民主程序，惡意操作棄保，未來的領導人應該是團結黨員的「桶箍」，而不是分化彼此的「撒旦」。

對於有人認為江在此次事件中漁翁得利，江啟臣強調，他不是漁翁得利，還擔心被害，莫名其妙把鍋甩到他這邊，不管是張亞中事件，還是500萬支票的事件，跟他一點關係都沒有，呼籲請有心人士不要再捕風捉影，或用陰謀論轉移到他身上。