北市羅姓男子今年7月在公園丟家庭垃圾時，不滿被姜姓女清潔隊員制止，竟出手打傷姜女，被控妨害公務。台北地檢署認為，姜女當時未穿制服，也未表明身分，羅男應不知姜女在執行公務，妨害公務部分處分不起訴；另涉傷害部分因已私下和解，姜女並未提告。

檢方調查，羅男今年7月26日上午9時許，把家庭垃圾丟棄在北市文山區仙岩公園內的垃圾桶，台北市政府環保局文山區清潔隊興隆分隊的姜女正好在一旁，見狀立刻上前制止羅男，羅男因此心生不滿，出手攻擊姜女，致姜女臉部瘀青。

姜女報警後，羅男另以5000元與姜女私下和解，姜女因此未提起傷害告訴，但警方認為羅男另涉嫌非告訴乃論的妨害公務，依法將他送辦。

羅男否認犯行，辯稱當時是因為姜女抓住他女友的右手，不讓他們離開，才會用手把姜女的手撥開，他為了避免發生衝突，還擋在女友與姜女中間；他不知道姜女是清潔隊員，以為只是公園內運動的民眾。

檢方查出，姜女當時並未穿著清潔隊制服，或足以辨識其身分的證件，也未表明她的公務員身分，羅男的確可能不知姜女是公務員，主觀上應無妨害公務犯意，遂依罪嫌不足處分不起訴。